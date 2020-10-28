Роспотребнадзор дал оценку введенным в Москве из-за COVID-19 ограничениям

Ограничения, введенные в Москве из-за ситуации с COVID-19, оправдали себя. Такую оценку принятым мерам дала глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева, передает ТАСС.

Она добавила, что ситуацию с коронавирусом в столице удалось стабилизировать. Андреева объяснила, что прирост заболеваемости и темпы распространения понизились по сравнению с началом октября и серединой сентября.

23 октября мэр Сергей Собянин напомнил, что в столице жителей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, перевели на домашний режим, а часть школьников — на дистанционное обучение. По его словам, введения дополнительных мер не требуется, но надо соблюдать действующие.

Кроме того, столичные предприятия обязали перевести на удаленную работу минимум 30 процентов сотрудников — Собянин анонсировал проверку фактического соблюдения данной меры. Он добавил, что послаблений для масочного режима в городском общественном транспорте не планируется, но исключил введение комендантского часа и запрета на передвижение по городу.

28 октября в России начал действовать всеобщий масочный режим — согласно предписанию Роспотребнадзора, россияне должны носить маски при входе в лифт, общественный транспорт и такси, при нахождении на парковке, а также в местах массового пребывания людей. Ведомство также рекомендовало ограничить работу общепита, баров, ночных клубов и других развлекательных заведений с 23:00 до 06:00, но соответствующее решение примут главы регионов.