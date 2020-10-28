Всеобщий масочный режим начал действовать в России

Всеобщий режим обязательного ношения масок в общественных местах начал действовать в России в среду, 28 октября. Соответствующее распоряжение ранее выпустил Роспотребнадзор.

Надевать маску необходимо при входе в лифт, общественный транспорт и такси, при нахождении на парковке и местах массового пребывания людей. То есть, там, где одновременно находятся более 50 человек.

В организации уточнили, что если россияне будут нарушать правила, то местные власти будут вводить дополнительные ограничения.

Регионам также рекомендовано ограничить функционирование общепита, баров, ночных клубов и других развлекательных заведений, установив для них нерабочее время с 23 часов вечера до шести утра. Главам субъектов посоветовали усилить режим дезинфекции в общественных местах, а также при необходимости принять меры для защиты граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что отказаться от масок можно будет, когда начнется применение вакцины.