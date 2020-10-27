Глава Роспотребнадзора назвала условие отказа от масок

Отказаться от ношения медицинских масок можно будет при условии обеспечения людей вакциной от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс» во вторник, 27 октября.

«Мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», — сказала Попова, отметив мощный толчок к развитию биологической науки во всем мире.

Ранее Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в России из-за распространения коронавируса. Ношение маски станет обязательным в общественном транспорте, такси, в лифтах, на парковках, в местах массового пребывания людей. Исполнение поручения ведомства в регионах будут контролировать губернаторы.

По данным на 27 октября, за последние сутки в России выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 547 774 россиянина.