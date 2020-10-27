В России выявили 16,5 тысячи новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции во вторник, 27 октября.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве (4312), Санкт-Петербурге (721) и Московской области (496). Меньше всего новых случаев отмечено в Чукотском и Ненецком автономных округах (2 и 5 соответственно), а также в Чеченской Республике (10).

Также за последние сутки 320 пациентов с коронавирусом умерли, еще 12 844 — выздоровели и выписались.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 547 774 россиян. Из них 1 158 940 человек выздоровели, еще 26 589 скончались.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что стабилизация ситуации с коронавирусом ожидается примерно в ноябре. Тогда, по ее словам, можно будет надеяться на некую передышку. В феврале-марте эпидемия вновь обострится.