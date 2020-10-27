В Роспотребнадзоре назвали сроки «передышки» от COVID-19 в России

Россиян может ожидать своего рода «передышка» от коронавируса после стабилизации ситуации с заболеваемостью, которая ожидается примерно в ноябре. Такие сроки РИА Новости назвала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, пауза в распространении вируса произойдет, если сохранятся все нынешние ограничения, а граждане будут соблюдать меры безопасности. Возможно, на инфекцию также повлияют минусовые температуры, которые должны установиться в России в конце осени-начале зимы. Обычно холода влияют на активность респираторных вирусов.

Пшеничная отмечала, что эпидемия в стране обострится в феврале-марте. Эпидемиолог считает, что для ослабления пандемии необходимо, чтобы большая часть населения стала невосприимчивой к инфекции за счет перенесенного заболевания или прививки.

Спад заболеваемости COVID-19 в мире ожидается только через полтора года, считают в Роспотребнадзоре.