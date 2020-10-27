Ученый допустил вероятность третьей волны COVID-19 в российских регионах

Директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев допустил вероятность третьей волны коронавируса нового типа в российских регионах. Об этом он рассказал «Известиям».

Ученый считает, сейчас уже нельзя говорить об общей для всей страны тенденции распространения СOVID-19, поскольку в каждом регионе складывается разная ситуация: и по уровню заболеваемости, и по частоте контактов, и по погодным условиям, и по ограничительным мерам. Лукашев допустил дальнейший рост заболеваемости, если ограничения не ужесточены, а у населения не успела сформироваться иммунная прослойка. Поэтому, считает специалист, исключать третьего витка эпидемии не стоит.

«В Москве эта волна будет, скорее всего, заметно слабее первой и второй, а вот в отдельных регионах эпидемия может принести больше потерь, чем предыдущие», — предположил ученый.

При этом он допустил, что столица уже вышла на плато. Однако он призвал относиться с осторожностью к таким предположениям, напомнив, что в апреле тоже казалось, что Россия вышла на плато, но это оказалось не так.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России обострится в феврале-марте. В свою очередь, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с COVID-19 в стране может стабилизироваться в первой декаде декабря.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 17 347 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Это рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19. Кроме того, за последние сутки 219 пациентов с коронавирусом умерли, еще 7574 — выздоровели и выписались. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 531 224 россиян. Из них 1 146 096 человек выздоровели, еще 26 269 скончались.