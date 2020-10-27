В России назвали условие обязательной вакцинации от коронавируса

Член комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный назвал условие обязательной вакцинации от коронавируса в беседе с радио Sputnik.

По его словам, вопрос о массовой обязательной вакцинации встанет в случае угрозы для жизни большого числа граждан России. Однако в настоящее время столь масштабной опасности коронавирусная инфекция не представляет, отметил он.

«Обязательная вакцинация — это мера чрезвычайного характера. Это достаточно жесткое покушение на права человека, на его свободу решений. Пока еще цивилизованные страны к такому методу не прибегали», — добавил он.

Ранее генеральный директор компании-производителя «Р-Фарм» Василий Игнатьев заявил, что массовая вакцинация россиян препаратом «Спутник V» от коронавируса может начаться в конце ноября и в декабре. Игнатьев рассказал, что в масштабирование производства вакцины вовлечено пять площадок, а работа ведется «буквально ежедневно».

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