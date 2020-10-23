ВОЗ назвала сроки начала вакцинации от коронавируса в экстренных случаях

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала сроки начала вакцинации от коронавирусной инфекции в экстренных случаях. Об этом сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, передает РИА Новости.

По ее словам, к концу ноября одна или две вакцины от COVID-19 получат данные по итогам третьей фазы испытания. Этого будет достаточно для рекомендации использовать препарат в экстренных случаях. «По нашим самым лучшим прогнозам, мы получим первые результаты к концу года», — отметила она.

Сваминатан добавила, что на основе предварительных данных власти государств решат, рекомендовать ли использование вакцин в экстренных случаях.

Ранее генеральный директор компании-производителя «Р-Фарм» Василий Игнатьев заявил, что массовая вакцинация россиян препаратом «Спутник V» от коронавируса может начаться в конце ноября и в декабре. Игнатьев рассказал, что в масштабирование производства вакцины вовлечено пять площадок, а работа ведется «буквально ежедневно».