Испытания вакцины от COVID-19 продолжат после смерти добровольца

Оксфордский университет сообщил, что испытания в Бразилии вакцины от COVID-19, разработанной совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, продолжатся, несмотря на смерть одного из добровольцев. Об этом сообщает ТАСС.

«В Бразилии не возникло какого-либо беспокойства относительно клинических испытаний», — говорится в сообщении университета. Там указали, что после независимого расследования, проведенного в дополнение к выводам бразильского регулятора, было рекомендовано продолжить испытания.

О смерти 28-летнего добровольца ранее сообщило агентство Reuters. Указывалось, что он скончался «в результате осложнений от COVID-19». Эту информацию подтвердил Федеральный университет Сан-Паулу, помогающий координировать третью фазу испытаний вакцины в Бразилии. По информации Bloomberg, умерший не получил препарат.

Всего в Бразилии восемь тысяч человек участвуют в международной программе исследований данного препарата, из которых половина получила дозу оксфордской вакцины, а вторая половина — плацебо.

В сентябре 2020 года компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса после того, как один из участников исследования заболел поперечным миелитом (воспаление спинного мозга). После этого компания опровергла эту информацию, заявив, что диагноз не является окончательным, а приостановка испытаний носила «рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены».