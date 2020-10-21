Раскрыты подробности смерти участника испытаний вакцины от коронавируса

Умершему добровольцу испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, в Бразилии не вводили препарат. Такие подробности раскрыло агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом в самой компании отказались комментировать смерть участника тестов вакцины от COVID-19, сославшись на правила проведения испытаний и принципов конфиденциальности.

О смерти 28-летнего добровольца ранее сообщило агентство Reuters. Указывалось, что он скончался «в результате осложнений COVID-19». Эту информацию подтвердил Федеральный университет Сан-Паулу, помогающий координировать третью фазу испытаний вакцины в Бразилии.

В сентябре 2020 года компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса после того, как один из участников исследования заболел поперечным миелитом (воспаление спинного мозга). После этого компания опровергла эту информацию, заявив, что диагноз не является окончательным, а приостановка испытаний носила «рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены».