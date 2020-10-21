Умер один из участников тестов вакцины от коронавируса

Один из добровольцев национальных испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, в Бразилии скончался. Об этом пишет Reuters со ссылкой на материалы Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa).

Указывается, что 28-летний участник тестов умер «в результате осложнений COVID-19». Эту информацию подтвердил Федеральный университет Сан-Паулу, помогающий координировать третью фазу испытаний вакцины в Бразилии. Так как исследование проводится двойным слепым методом, неизвестно, что именно получил скончавшийся доброволец: препарат или плацебо. Из восьми тысяч участников тестов только половина получила вакцину.

В сентябре 2020 года компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса после того, как один из участников исследования заболел поперечным миелитом (воспаление спинного мозга). После этого компания опровергла эту информацию, заявив, что диагноз не является окончательным, а приостановка испытаний носила «рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены».

По данным Reuters, в США испытания данной вакцины могут возобновить до конца октября 2020 года. Источник рассказал, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) требует от производителя внести информацию об инциденте в форму согласия, которую подписывают добровольцы.