За рубежом обвинили Россию в «жалкой дезинформации» про «обезьянью» вакцину

Британские СМИ раскритиковали российских журналистов за репортаж об оксфордской вакцине против коронавируса. Причиной стали опубликованные карикатуры, на которых показано, как новое медицинское средство превращает людей в обезьян, пишет The Times. После этого зарубежные СМИ обвинили Россию в дезинформации.

Речь идет о выпуске передачи «Вести недели» от 13 сентября 2020 года. Ведущий Дмитрий Киселев зачитал новость о том, что клинические испытания вакцины Оксфордского университета остановили после того, как у одного из вакцинированных обнаружили поперечный миелит, спровоцированный воспалением спинного мозга.

«В общем-то ожидаемо, поскольку вакцина изготовлена на платформе из аденовируса обезьяны, а не человека, как у нашей вакцины. Вот и получилось, что в Оксфорде сделали скорее обезьянью вакцину. Представляю, что бы началось, если бы такое произошло в Россию. Западные СМИ стерли бы нас в порошок. Зато сейчас у российских карикатуристов есть твердый повод», — заявил Киселев.

После слов ведущего на экране появились несколько карикатур. На одной из них изображен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который выглядел, как снежный человек. В лапах он держал папку с надписью AstraZeneca — это название компании, которая создала вакцину совместно с Оксфордским университетом. На другой карикатуре был нарисован Кинг-Конг, а надпись рядом гласила: «Не волнуйтесь! Обезьянья вакцина — это хорошо!».

Британские СМИ считают, что в России намеренно посмеялись над зарубежной вакциной. По мнению журналистов, акт российской пропаганды нацелен на Бразилию и Индию, где Россия хочет продавать собственную вакцину «Спутник V». На выпуск Киселева отреагировал и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Он назвал репортаж «жалкой дезинформацией».

«Нет никаких сомнений в том, что Великобритания всемирно известна качеством нашей науки и исследований. Мы — международный эталон. И мы знаем, что Россия имеет опыт использования дезинформации в качестве инструмента внешней политики», — заявил Рааб. Он также добавил, что Россия пытается сорвать попытки по поиску безопасной вакцины.