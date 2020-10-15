В России начали готовить списки граждан для массовой вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация против коронавируса в России может начаться в конце ноября. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, производители препарата говорят об объемах выпуска, ориентируясь на ноябрь. «Это обязательная процедура, мы формируем в том числе на сегодняшний день списки тех категорий населения, которые должны вакцинироваться», — добавил глава ведомства.

В сентябре директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что в случае успешной массовой вакцинации распространение коронавируса в России остановится к ноябрю 2021 года. По его словам, к концу осени нынешнего года планируется увеличить производство отечественной вакцины до пяти-шести миллионов доз в месяц. Такие темпы позволят сделать прививки 70-80 процентам россиян в течение 9-12 месяцев.

Препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи и Минобороны, стал первой вакциной от коронавируса в мире. 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации препарата. Его производство запустили 15 августа. Первыми решили привить медиков и граждан из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса планировали запустить в 2021 году. Препарат центра «Вектор», получивший название «ЭпиВакКорона», стал второй российской вакциной от коронавируса.