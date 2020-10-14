Голикова рассказала о реакции на введенную ей вакцину от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова, которая ранее вместе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой привилась от COVID-19 вакциной центра «Вектор», рассказала о реакции организма на препарат. Ее слова приводит ТАСС в среду, 14 октября.

«Мы с Анной Юрьевной сделали это [поставили прививки] в рамках проведения клинических исследований на первой и второй стадии... Ни на первом, ни на второй этапе ни у меня, ни у Анны Юрьевны не было никаких побочных явлений, в процессе дальнейшей жизни никаких осложнений мы не ощущали», — отметила Голикова.

Кроме того, вице-премьер уточнила, что после вакцинации температуры не было ни у нее, ни у Поповой, тогда как титры антител «появились на достаточно высоком и хорошем уровне».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у вакцины нет побочных эффектов, так как она синтетическая. Средство было создано без использования белка животного происхождения, на основе искусственно полученных частиц коронавирусной инфекции.

Препарат центра «Вектор», получивший название «ЭпиВакКорона», стал второй российской вакциной от коронавируса. Первая была разработана центром имени Гамалеи, ее запустили в производство 15 августа. Препарат назвали «Спутник V». Первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году.