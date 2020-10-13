Российскую вакцину «Спутник V» разрешили испытывать на пожилых

Минздрав разрешил испытывать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на пожилых людях. Об этом заявили в пресс-службе министерства, передает ТАСС во вторник, 13 октября.

Так, препарат начнут исследовать на добровольцах старше 60 лет. «Цель исследования — расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала особенности российской вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром «Вектор». По ее словам, именно эта вакцина лучше всего подойдет пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Кроме того, этот препарат не вызывает аллергических реакций, что было подтверждено результатами испытаний на животных и людях.

Препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи и Минобороны, стал первой вакциной от коронавируса в мире. 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации препарата. Его производство запустили 15 августа. Первыми решили привить медиков и граждан из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса планируется запустить в 2021 году. Препарат центра «Вектор», получивший название «ЭпиВакКорона», стал второй российской вакциной от коронавируса.