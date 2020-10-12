Глава Роспотрбенадзора назвала особенности российской вакцины от коронавируса

Глава Роспотрбенадзора Анна Попова назвала особенности российской вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром «Вектор». Об этом пишет «Российская газета».

По ее словам, эта вакцина лучше всего подойдет пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Попова добавила, что препарат не вызывает аллергических реакций. Это была подтверждено результатами испытаний на животных и людях.

Глава ведомства подчеркнула, что у вакцины нет побочных эффектов, так как она синтетическая. Средство было создано без использования белка животного происхождения на основе искусственно полученных частиц коронавирусной инфекции.

Ранее Попова, которая ранее привилась от COVID-19 вакциной центра «Вектор», рассказала о реакции организма на препарат. Она утверждает, что после вакцинации у нее появились антитела к коронавирусу. «Мне точно ввели вакцину [а не плацебо], потому что сегодня я, человек, не болевший вирусом — и это показывают анализы, не встречалась с живым вирусом, но титры меня очень обнадеживают», — сказала Попова, подчеркнув, что после введения вакцины чувствует себя хорошо.

Препарат центра «Вектор», получивший название «ЭпиВакКорона», стал второй российской вакциной от коронавируса. Первая была разработана центром имени Гамалеи, ее запустили в производство 15 августа. Препарат назвали «Спутник V». Первыми прививку получат врачи и граждане из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году.