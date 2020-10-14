Стали известны противопоказания к еще одной российской вакцине от коронавируса

Стали известны противопоказания ко второй российской вакцине от коронавируса «ЭпиВакКорона». Они указаны в инструкции к препарату, опубликованной на сайте Государственного реестра лекарственных средств Минздрава России.

К ним относятся: гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые формы аллергических заболеваний, реакция или осложнение после предыдущего введения вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания. Препарат также противопоказан детям до 18 лет, так как нет данных об его эффективности и безопасности для них.

Ранее 14 сентября президент Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса, разработанной в России.