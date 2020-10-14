Роспотребнадзор предупредил о запрете перед вакцинацией от COVID-19

Перед вакцинацией от COVID-19 нельзя скрывать свои болезни. О таком запрете предупредил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА Новости.

«На этапе клинических испытаний должны отбираться здоровые добровольцы, но, бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно – людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией», — указал он.

13 октября Минздрав разрешил испытывать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на пожилых людях. Так, препарат начнут исследовать на добровольцах старше 60 лет. «Цель исследования — расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — объяснили в ведомстве.

Препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи и Минобороны, стал первой вакциной от коронавируса в мире. 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации препарата. Его производство запустили 15 августа. Первыми решили привить медиков и граждан из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса планируется запустить в 2021 году. Препарат центра «Вектор», получивший название «ЭпиВакКорона», стал второй российской вакциной от коронавируса.

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