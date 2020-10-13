Россия ответила на критику своей вакцины от коронавируса Западом

В России ответили на критику Запада в отношении качества российской вакцины от коронавируса. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, такая критика является нездоровой, неэтичной и контрпродуктивной. Об этом он сказал в интервью CNBC. РФПИ финансирует разработку и производство вакцины.

По его словам, в некоторых западных странах существуют укоренившиеся негативные предубеждения в отношении препарата, созданного в России. Такие установки не позволяют людям получить объективную и честную информацию о лекарстве. Дмитриев призвал власти стран по всему миру прекратить попытки дискредитировать лекарства, произведенные другими государствами.

«Мы имеем дело с худшим эпидемиологическим кризисом в истории. Я думаю, страны должны быть прагматичными, нужно пробовать разные вакцины. Нельзя делать ставку только на один препарат», — сказал он.

В августе 2020 года президент Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Однако международные ученые усомнились в безопасности и эффективности препарата. Они указали, что тот еще не прошел все фазы клинических испытаний. При этом информация об уже пройденных этапах не публиковалась.