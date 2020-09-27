Россиянам рассказали о процессе создания лекарства от коронавируса

Россиянам рассказали о процессе создания лекарства «Арепливир», который назначают для лечения коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Препарат разработали на производственном комплексе «Биохимик» в Саранске. По словам заместителя исполнительного директора по разработке, регистрации и трансфера готовых лекарственных средств Елены Маскаевой, которая руководила лабораторией по созданию лекарства, она и ее команда из 20 человек работали семь дней в неделю на протяжении четырех месяцев, чтобы создать препарат быстрее.

«Идея была в том, чтобы действующее вещество фавипиравир, которое использовалось в японском лекарстве, в виде таблетки подействовало на организм в той степени, в которой требовалось», — сказала Маскаева. По ее словам, в лаборатории был создан полный цикл производства, начиная с молекулы действующего вещества. На доклинических испытаниях на животных препарат показал свою эффективность, позволив заблокировать вирус. Последовавшие за этим клинические испытания на добровольцах показали, что препарат работает.

Маскаева добавила, что с «Арепливиром» еще можно долго продолжать работу, поскольку коронавирус никуда не уходит. Она рассказала, что в настоящее время разрабатываются и другие комбинации, лекарства следующего поколения от коронавируса.

«Арепливир» поступил в продажу в сентябре 2020 года. Его розничная цена составляет 12 320 рублей. Альтернатива «Арепливиру» — препарат «Коронавир» — стоит в аптеках 11 550 рублей. В продажу вскоре поступит третье лекарство от коронавируса российского происхождения — «Авифавир». Его розничная цена будет самой низкой и составит около 8 тысяч рублей.