На Украине сочли невозможным запуск производства вакцины от COVID-19

Украинские ученые могут разработать собственную вакцину от коронавирусной инфекции, однако возможности выпустить ее в производство нет. Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» академик Национальной академии наук Сергей Комиссаренко.

«Мы можем создать вакцину, как, например, повар на кухне готовит торт. Но затем этот торт нужно сделать в количестве 80 миллионов таких же образцов при соблюдении всех условий контроля качества. Так и вакцина. Готова ли наша фармацевтическая промышленность выпустить вакцину? У меня большие сомнения», — заявил он. Ученый отметил, что в распоряжении его коллег нет геномного центра, референс-лабораторий третьего уровня биобезопасности, а также биотехнологического центра, который мог бы заниматься масштабированием созданного препарата для массового производства.

Утверждая, что страна может лишь разработать вакцину, Комиссаренко напомнил, что в прошлом украинские ученые уже потерпели фиаско при запуске тестовых систем. Он подчеркнул, что сотрудники Института молекулярной биологии НАНУ свою задачу выполнили, однако плод их трудов так и не был внедрен из-за того, что проект не профинансировали. «Мы можем создать вакцину, мы сейчас над ней работаем, но будет ли она внедрена — это совсем другой вопрос», — считает он.

В России тем временем назвали сроки регистрации третьей вакцины от COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что разработанный в московском центре имени Чумакова препарат может быть зарегистрирован через месяц.