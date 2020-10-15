Глава Минздрава назвал возможный срок начала вакцинации от COVID-19

Всероссийская вакцинация населения от коронавируса может стартовать в последних числах ноября. Такой возможный срок назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

Массовая поставка вакцин от COVID-19 в России начнется в ноябре-декабре. Это связано с необходимостью проконтролировать качество препарата.

Одна из производственных площадок уже выпустила первую серию для ввода в гражданский оборот, уточнил министр. «Сейчас она проходит тестирование в рамках нашего законодательства», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл план по вакцинации россиян. По его словам, к концу ноября — началу декабря можно ожидать выхода миллионов доз вакцины в гражданский оборот. После этого в течение 10-12 месяцев возможно привить значительную часть жителей, и иммунитет появится у 70 процентов населения.