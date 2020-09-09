Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию

Третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, была временно остановлена из-за возможной опасной побочной реакции у одного из пациентов. Об этом сообщает издание Stat News.

По словам представителя компании AstraZeneca, одного из лидеров гонки за вакциной против COVID-19, тестирование на эффективность и безопасность вакцины AZD1222 приостановили, чтобы проанализировать данные о побочных эффектах. Необъяснимая реакция, возникшая у испытуемого, возможно, не связана с вакциной, однако приостановка исследований — это стандартный процесс при подозрении на заболевание, возникшее из-за прививания. Ожидается, что сам участник испытаний выздоровеет, хотя его симптомы пока не сообщаются.

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Специалисты AstraZeneca собираются провести ускоренный анализ случая, чтобы минимизировать задержку клинических испытаний. Однако пока неясно, как ситуация может повлиять на готовность вакцины. В настоящее время третью фазу испытаний проходят девять вакцин-кандидатов, и исследователи, работающие над другими препаратами, также начали поиск схожих случаев побочных реакций.

Хотя до сих пор неясно, насколько серьезным и редким может быть нежелательное явление, это, вероятно, повлияет на то, как быстро будут опубликованы данные клинических испытаний, проведенных в Великобритании. Только эти данные позволят FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) одобрить выпуск вакцины для экстренного использования.

По результатам второй фазы испытаний 60 процентов испытуемых (всего 1000 участников) испытали такие побочные эффекты, как жар, головные боли, мышечные боли и чувствительность в месте инъекции, однако все они были незначительными. В третьей фазе испытаний будет задействовано около 30 тысяч американцев.

AZD1222 создана на базе обезвреженного аденовируса, вызывающего обычную простуду, в который добавлен ген одного из белков SARS-CoV-2. Подобные аденовирусные вакцины уже тестировались для борьбы с другими опасными вирусами, например, вирусом Эбола.