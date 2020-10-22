Путин оценил оборот российской вакцины от коронавируса в миллиарды долларов

Президент России Владимир Путин оценил, что оборот российской вакцины от коронавируса на мировом рынке может составить 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи с членами правления Россиийского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) лидер страны обратился к предпринимателям, которые занимаются производством вакцин, чтобы они «пошире включались в работу» для обеспечения производства необходимого количества российских вакцин.

Путин указал, что скоро в России будет зарегистрирована третья вакцина от COVID-19, и отметил, что все препараты работают эффективно. «Это хороший бизнес и яркая гуманитарная составляющая», — заметил президент.

Лидер страны также отметил, что Россия готова организовать производство своей вакцины от коронавируса на мощностях зарубежных предприятий. Тем не менее, он подчеркнул, что приоритетной задачей на первом этапе остается вакцинация самих россиян.

Ранее генеральный директор компании-производителя «Р-Фарм» Василий Игнатьев заявил, что массовая вакцинация россиян препаратом «Спутник V» от коронавируса может начаться в конце ноября и в декабре. Игнатьев рассказал, что в масштабирование производства вакцины вовлечено пять площадок, а работа ведется «буквально ежедневно».