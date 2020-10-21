Названы производящие вакцину от коронавируса российские компании

В общей сложности пять российских компаний работают над производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сказал в эфире «Россия 1».

По его словам, речь идет о компаниях «Биннофарм», «Р-Фарм», «Биокад», «Генериум» и Центр имени Гамалеи. В настоящее время перед ними стоит задача резко нарастить мощности по производству препарата. По словам Дмитриева, это удастся осуществить в ноябре-декабре 2020 года.

Ранее Дмитриев назвал коронавирус худшим эпидемиологическим кризисом в истории. Отвечая на критику российской вакцины на Западе, он попросил власти иностранных государств прекратить попытки дискредитировать российский препарат, быть более прагматичными и пробовать разные вакцины.

Президент Владимир Путин в августе 2020 года объявил, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее разработали в Центре имени Гамалеи и назвали «Спутник V». Зарубежные исследователи раскритиковали российский препарат, заявив, что он не прошел все необходимые испытания.