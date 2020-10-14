Цены на лекарства от коронавируса изменятся

Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила россиян об изменении цен на лекарства от коронавируса. Об этом она заявила на совещании президента с членами правительства. Расшифровка опубликована на сайте Кремля.

По словам вице-премьера, стоимость препаратов в ближайшее время пересмотрят. Их внесут в список жизненно важных и необходимых лекарств. Соответствующее распоряжение 12 октября подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в стране как напряженную, но контролируемую. Она отметила, что в некоторых регионах медицинские организации слабо подготовлены к осенне-зимнему эпидемиологическому сезону. Вице-премьер призвала власти субъектов запастись лекарствами от инфекции и средствами индивидуальной защиты. По ее словам, мощности отечественной промышленности в состоянии удовлетворить все поступающие запросы.

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о регистрации в России второй отечественной вакцины от коронавируса. Первую вакцину — «Спутник V» — зарегистрировали в августе 2020 года.