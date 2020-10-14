Голикова раскрыла среднесуточный прирост заразившихся коронавирусом в России

Среднесуточный прирост заразившихся коронавирусом в среднем по России составляет 1,1 процента, при этом в 30 регионах это значение выше. Такие данные раскрыла вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости в среду, 14 октября.

Также, по ее словам, за последние семь дней среднесуточные уровни заболеваемости в стране составили 7,5 единиц на 100 тысяч населения.

При этом, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, рост заболеваемости коронавирусом в стране за неделю составил около 26 процентов — с 41 до 52 случаев на 100 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Всего с начала пандемии в России выявили 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22 966 летальных исходов, еще 1 031 785 человек выздоровели.