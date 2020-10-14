Голикова заявила Путину о сложной ситуации с коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала президенту Владимиру Путину о сложной ситуации с коронавирусом в России. Соответствующее заявление она сделала во время совещания с членами правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24» на своем канале в YouTube.

Несмотря на сложную и напряженную ситуацию с COVID-19 в стране, все находится под контролем, подчеркнула она. По словам Голиковой, на конец прошлой рабочей недели в 38 регионах наблюдался рост заболеваемости, в 29 — ситуация нестабильная, в 18 — фиксируется стабилизация заболеваемости.

Голикова добавила, что среднесуточный прирост заразившихся коронавирусом в России — 1,1 процента, в 30 регионах этот показатель выше.

В России за последние сутки выявили 14 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны, такие показатели зафиксированы в стране впервые. С начала пандемии в стране выявили 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах, 23 205 летальных исходов и 1 039 705 выздоровлений.