Песков ответил на вопрос о новом обращении Путина из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин пока не считает необходимым выступать с новым обращением к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Telegram-канал «Пул N3».

«Если посчитает необходимым — обратится. Но вы видите, что он до сих пор этого не делает», — ответил Песков на вопрос о возможном обращении президента.

Последний раз Путин обращался к россиянам 23 июня. Он поблагодарил сограждан за то, как они прошли самый опасный период пандемии коронавируса. Президент также заявил, что власти пытаются заставить пандемию отступить и рассказал о мерах поддержки граждан.

В России за последние сутки выявили 14 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны, такие показатели зафиксированы в стране впервые. С начала пандемии в стране выявили 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах, 23 205 летальных исходов и 1 039 705 выздоровлений.