Кремль прокомментировал возможность обращения Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин обратится к россиянам, если посчитает необходимым. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это все зависит от решения главы государства», — прокомментировал Песков. Так он ответил на вопрос о времени нового обращения президента из-за ситуации с распространением коронавируса.

В последний раз Путин обращался к нации 23 июня. Он поблагодарил россиян за то, как они прошли самый опасный период пандемии коронавируса. Президент также заявил, что власти пытаются заставить пандемию отступить и рассказал о мерах поддержки граждан.

За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Наибольшее число случаев — в Москве (4395), Санкт-Петербурге (538) и Московской области (440).

Главный пульмонолог Минздрава России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев ранее назвал сроки окончания пандемии коронавируса нового типа. «В плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», — сказал Авдеев.