Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за то, как они прошли самый опасный период пандемии коронавируса. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к гражданам, прямую трансляцию которой ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

«Хотел бы еще раз искренне поблагодарить вас за взаимную поддержку, за то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли самый опасный этап эпидемии», — сказал президент.

Он также отметил работу волонтеров, которые заботились о пожилых и тех, кому требуются уход и внимание.

По словам Путина, в период пандемии россиянам пришлось непросто. При этом в стране не было растерянности, и людей объединило «четкое понимание ситуации, осознание реальной угрозы, того, что бороться с ней и победить можно только всем вместе».

За последние сутки в России зафиксировали 7425 новых случаев заражения коронавируса. Общее число инфицированных превысило 599 тысяч.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



