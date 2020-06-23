Путин рассказал о беспрецедентном шаге властей из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса власти России пошли на беспрецедентный шаг, который рекомендовали специалисты: ввели нерабочие дни. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам, прямую трансляцию которой ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

«Cовременный мир взаимосвязан, поэтому полностью оградиться от болезни невозможно. Когда это произошло, мы по рекомендации специалистов сделали то, чего не делали никогда», — сказал Путин.

Ранее он также заявил, что в России не было растерянности из-за пандемии, а напротив, многих людей объединило четкое понимание ситуации, осознание реальной угрозы.

В конце марта Путин объявил о наступлении в стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы и рабочих мест. О его завершении глава государства сообщил 11 мая. Тогда же он отметил, что ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, будут сниматься постепенно.

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