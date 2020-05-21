Россиянка рассказала о зарплате в 12 тысяч в больнице и была уволена

Сотрудницу регистратуры Кировского областного клинико-диагностического центра (бывшая Кировская клиническая больница №8) Веру Вотинцеву уволили после ее жалобы на низкую зарплату за работу в условиях карантина. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

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Свою жалобу Вотинцева опубликовала в Facebook 15 мая, прикрепив к посту фотографии расчетных листков. Из них следует, что женщина получила за работу в апреле 12 189 рублей 93 копейки. Она уточнила, что указанная на документах сумма в 59 825, 92 рубля — это сумма, начисленная с начала года до вычета налогов. Ее беспокоило в том числе и то, что через регистратуру проходят разные пациенты, в том числе и с коронавирусом.

Женщине сообщили об увольнении 20 мая — ее вызвали в кабинет главврача, где состоялось служебное расследование. Руководство предложило ей увольнение по соглашению сторон, а также «тихонько посидеть месяца два» и вернуться обратно, пообещав выплатить 30 тысяч рублей. Решение надо было принимать сразу же. «Потом вызвали обратно и попытались поговорить по душам. Сказали, что я своим поступком очень многих подвожу. Что сейчас сложный момент. Что полетят головы. Их головы. А у них семьи, мамы больные. Я сказала — нет», — рассказала Вотинцева.

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Затем ей якобы предложили «обсудить сумму» и предлагали другие варианты, с которыми женщина не согласилась. С нее взяли объяснительную, выдали на подпись приказ об увольнении и трудовую с записью об увольнении по инициативе работодателя. Примерно через два часа ей начислили зарплату в сумме двух окладов — 24 777 рублей. Женщина решила обратиться к юристам, чтобы понять, полагались ли ей эти деньги с самого начала.

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