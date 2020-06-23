Путин заявил об отсутствии растерянности в обществе из-за пандемии

В России не было растерянности из-за пандемии коронавируса, а напротив, многих людей объединило четкое понимание ситуации. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам, прямую трансляцию которой ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

«Многих людей объединило четкое понимание ситуации, осознание реальной угрозы, того, что бороться с ней и победить можно только всем вместе», — сказал он.

20 июня Владимир Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в стране. Он также отметил вклад медиков в борьбу с пандемией. Ранее в том же месяце он заявил, что в стране удалось сгладить последствия пандемии и выйти с минимальными потерями.

За последние сутки в России выявлено 7425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 599 705 случаев коронавируса.

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