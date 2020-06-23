За последние сутки в России выявили 7425 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах России. Большинство из них в Москве (1081), Московской области (504) и ХМАО (319). Зарегистрировано 153 летальных исхода среди пациентов с подтвержденным коронавирусом, 12 013 человек вылечились.

Общее число инфицированных с начала пандемии в России превысило 599 тысяч.

За сутки с 21 по 22 июня в стране было выявлено 7600 новых случаев заражения коронавирусом. 95 человек скончались, более 4,7 тысячи выздоровели.

Ранее 23 июня сообщалось, что экономисты спрогнозировали новый кризис из-за резкого роста числа заражений коронавирусом. На фоне распространения болезни убытки будут нести как предприятия, так и потребители. Возросшая обеспокоенность со стороны экспертов связана с текущей ситуацией, когда ограничения постепенно снимаются.

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