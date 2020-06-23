Путин заявил о попытке заставить пандемию отступить

Президент России Владимир Путин заявил, что власти пытаются заставить пандемию коронавируса отступить. Об этом глава государства сказал в ходе обращения к россиянам, прямую трансляцию которой ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

Путин также призвал граждан быть бдительными и осторожными до тех пор, пока в стране не начнется производство действенного средства профилактики коронавируса. В то же время он отметил, что вакцина исключительно важна, но она — не панацея. «Противостоять можно только с помощью полного комплекса санитарно-профилактических мер», — подчеркнул президент.

Ранее в ходе обращения Путин объявил о продлении выплат медработникам на июль и август. Кроме того, их освободят от налогов. Выплаты соцработникам также продлят на два месяца — до 15 сентября.

За последние сутки в России выявили 7425 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных превысило 599 тысяч.

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