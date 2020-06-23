Путин назвал регионы со сложной обстановкой из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин назвал регионы, в которых наблюдается сложная обстановкой из-за коронавируса. Трансляцию обращения главы государства ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

По словам российского лидера, это Республика Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ. «Но у нас уже отработан механизм оперативного реагирования», — заверил он.

Отдельно Путин отметил, что Россия «никогда и никого не оставит в беде» и придет на помощь.

В России за сутки выявили 7425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В Тыве с начала пандемии зафиксировано 3575 случаев инфицирования, в ЯНАО — 4416.

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