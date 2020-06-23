Путин рассказал о разделившем на до и после жизнь коронавирусе

Коронавирус разделил жизнь на до и после. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам, прямую трансляцию которой ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

По словам президента, ежедневно просчитывались разные варианты событий, так как было понимание, что «угроза рядом». Он добавил, что поэтому борьба с эпидемией «началась еще на внешних рубежах».

«На полтора-два месяца нам удалось отодвинуть пик эпидемии и сделать все, чтобы спасти десятки тысяч жизней», — сказал российский лидер.

В том же обращении Путин сказал, что в России не было растерянности из-за пандемии, а напротив, многие объединились из-за четкого понимания ситуации и осознания реальной угрозы.

За последние сутки в России выявлено 7425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 599 705 случаев коронавируса.

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