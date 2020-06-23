Названы основные темы обращения Путина к нации

В ходе телеобращения к нации президент России Владимир Путин затронет вопросы борьбы с пандемией коронавируса, экономической повестки. Основные темы назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 23 июня.

Он подчеркнул, что российский лидер затронет широкий круг вопросов «о нас с вами в целом».

Обращение Путина состоится во вторник около 15.00 по московскому времени.

Ранее в этом месяце в прессе неоднократно появлялась информация о выступлении главы государства. Так, 18 июня агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщило о планах президента обратиться к нации перед 1 июля, чтобы разъяснить смысл внесения поправок в Конституцию России. 4 июня сообщалось, что Путин планирует выступить после плебисцита.

Голосование по поправкам в основной закон состоится на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. Дату президент объявил в ходе обращения к россиянам 1 июня. Тогда же он призвал жителей страны принять в голосовании активное участие.

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