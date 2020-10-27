В Роспотребнадзоре спрогнозировали выход России на плато по коронавирусу. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране может стабилизироваться в первой декаде декабря. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас мы находимся в фазе роста. По законам эпидемиологии он продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, — это первая декада декабря, а сейчас еще идет фаза роста», — сказал он.

Горелов отметил, что в Москве ситуация стабилизируется быстрее, чем в регионах, так как столица раньше «включилась в эпидемический процесс». Также эксперт добавил, что в долгосрочной перспективе возможно прийти к нулю выявляемых в день случаев заражения.

«Но мы знаем абсолютно четко, что на сегодня переболели менее одного процента на планете Земля, в том числе и в России. Если переболеет 30 процентов, темпы прироста замедлятся, а после 60-70 процентов иммунной прослойки коллективного иммунитета мы выйдем на ситуацию, когда вирус перейдет в сезонный, тогда и ситуация будет более предсказуемая. Повторяюсь, что быстрее достичь этих сроков нам поможет вакцинация», — подчеркнул он.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал выход на плато по коронавирусу в России в ближайшее время.