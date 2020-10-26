Вирусолог спрогнозировал выход на плато по коронавирусу в России

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал выход на плато по коронавирусу в России в ближайшее время. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 26 октября.

«Намечается плато. Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато», — сказал Альтштейн.

Он отметил, что до Нового года спада заболеваемости не ожидается. Снижение, по его мнению, будет небольшим. «Так будет, наверное, месяцами. До Нового года вот так оно и пойдет», — предупредил Альтштейн.

Ранее вирусолог предсказывал максимальный прирост зараженных коронавирусом 7 ноября. Суточный прирост к этому дню, по словам Альтштейна, может составить до 20 тысяч новых случаев. Вместе с тем вирусолог уточнил, что рост выявленных случаев, помимо природных процессов, связан еще и с увеличением объемов тестирования.