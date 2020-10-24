Вирусолог предупредил россиян о тяжелой зиме из-за коронавируса

Сложная ситуация с коронавирусом в регионах России растянется на полгода, впереди тяжелый год, предупредил вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов. Его цитирует URA.RU в субботу, 24 октября.

«Было послабление в летний период, но впереди тяжелый год, зимой активность будет ярче. Вирусная активность ожидается до апреля 2021 года», — сказал специалист.

По его словам, для улучшения эпидемиологической ситуации необходимо носить средства индивидуальной защиты, но многие граждане летом «расслабились».

Накануне, 23 октября, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ближайшие несколько месяцев пандемии будут очень трудными. По его словам, некоторые страны находятся на опасной траектории из-за проблем в системе здравоохранения. Он призвал глав государств принять меры.

Между тем вирусолог Анатолий Альтштейн прогнозирует выход России на плато по заболеваемости в начале ноября.

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