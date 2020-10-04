Вирусолог предрек надвигающийся рост заражений коронавирусом в России

Российский вирусолог Анатолий Альтштейн предрек надвигающийся рост числа зараженных коронавирусом в стране. Его слова приводит радио «Говорит Москва».

Так, по данным профессора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, заражений станет больше и соответствующие меры в связи с этим уже принимаются. «Сейчас должно увеличиться число людей, которые будут работать в удаленном доступе. Тут идет довольно серьезное давление со стороны власти в Москве», — пояснил Альтштейн.

Кроме того, специалист добавил, что введение жесткого карантина пока не предполагается, однако людям лучше самоизолироваться в комфортных для них местах, где они могли бы гулять и заниматься спортом.

Альтштейн также уточнил, что для профилактики коронавируса не обязательно носить специальные средства защиты — достаточно одноразовых медицинских масок.

3 октября вирусолог Альтштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России не обязательно окажется слабее первой. Он уточнил, что судить об интенсивности новой вспышки инфекции можно будет через несколько дней. По словам Альтштейна, у россиян пока не сформировался коллективный иммунитет и для его усиления необходима массовая вакцинация.

По последним данным, число новых заражений коронавирусом в России за последние сутки составило 10 499 и выросло до майских показателей. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 1,22 миллиона случаев коронавируса в 85 регионах. При этом зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровели 979 143 человека.

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