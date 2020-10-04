Число новых заражений коронавирусом в России выросло до майских показателей

Число новых заражений коронавирусом в России за последние сутки составило 10 499 и выросло до майских показателей. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Так, 15 мая в стране зафиксировали 10 598 новых случаев заражения. 16 мая, их количество составило 9200, а на следующий день — 9709 зараженных. 17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в России остановился рост распространения коронавируса, так как двое суток подряд фиксировалось менее 10 тысяч заражений.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 1 215 001 случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровели 979 143 человека.

3 октября вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России не обязательно окажется слабее первой. Он добавил, что судить об интенсивности новой вспышки инфекции можно будет через несколько дней. По словам Альтштейна, у россиян пока не сформировался коллективный иммунитет и для его усиления необходима массовая вакцинация.