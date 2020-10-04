В России выявили 10,4 тысячи новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 10,4 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Наибольший прирост наблюдается в Москве (3327), Санкт-Петербурге (392), Московской области (296), Ростовской области (234), Нижегородской области (201), Воронежской области (179), Архангельской области (176), Свердловской области (172), Кемеровской области (169).

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 1 215 001 случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровели 979 143 человека.

Ранее вирусолог, академик РАН Виталий Зверев заявил, что победить коронавирус в России возможно к концу 2021 года. Он объяснил, что пока у 70 процентов населения не появится иммунитет, заболеваемость будет расти, но в январе-феврале пойдет на спад из-за погодных условий. Зверев отметил, что ужесточать ограничения нельзя, так как они тоже могут нанести определенный вред.