Вирусолог высчитал срок выхода на плато по заболеваемости COVID-19 в России

После рекордного роста числа новых случаев COVID-19 Россия может выйти на плато по заболеваемости примерно через неделю-две, то есть в начале ноября. Такие сроки высчитал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, передает РИА Новости.

«Я думаю, что постепенно ситуация стабилизируется, помогут меры, которые были недавно введены и сейчас вводятся постепенно и, я думаю, мы на плато выйдем», — сказал он.

По его словам, отличительной чертой нового плато, возможно, будут «застойные» цифры по числу зараженных. При этом зимнее плато будет выше летнего и объясняется благоприятным для респираторных заболеваний сезоном. «Погода меняется в сторону похолодания, у людей снижается иммунитет в этот период», — пояснил ученый, отметив, что суточный прирост числа инфицированных не критичен и обусловлен увеличением охвата тестированием.

Альтштейн добавил, что Россия вряд ли победит инфекцию к Новому году и еще несколько лет человечество будет жить по соседству с вирусом.

23 октября в России зарегистрировано более 17 тысяч новых фактов заражения коронавирусом. Такая цифра достигнута впервые с начала эпидемии.