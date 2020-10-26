Роспотребнадзор назвал условие для зачатия ребенка после прививки от COVID-19

Планировать беременность и зачатие ребенка после прививки от коронавируса необходимо после консультации с врачом. Такое условие РИА Новости назвали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Это позволит принять взвешенное решение с учетом вашего состояния здоровья», — сказали в службе.

Ранее Роспотребнадзор оценил влияние разработанной в центре «Вектор» вакцины «ЭпиВакКорона» на репродуктивное здоровье человека. Согласно предварительным результатам исследования на кроликах и мышах, препарат безопасен для способности размножаться, изменений в структуре половых желез не выявлено.

Главный внештатный репродуктолог ведомства Олег Аполихин говорил, что после выздоровления от COVID-19 россиянкам не стоит сразу беременеть, чтобы дать время организму восстановиться. Также он отмечал, что вирус может спровоцировать выкидыш на ранних сроках беременности, а у мужчин — повлиять на фертильность.