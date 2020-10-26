Врачи обнаружили опасное последствие коронавируса у детей

Опасные последствия коронавируса у детей могут проявляться в снижении когнитивных функций, а также в угрозе низкой фертильности следующих поколений, заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. Ее слова передает РИА Новости.

Она отметила, что после обследования детей, перенесших COVID-19, ученые обнаружили снижение когнитивных функций у 30 процентов пациентов. В связи с этим врач призвала тщательнее наблюдать за детьми, которые перенесли коронавирусную инфекцию в любой форме.

Изучение последствий заболевания прошло совместно с урологами. Так, по словам Намазовой-Барановой, после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза у мальчиков.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что школьники не являются активными переносчиками коронавируса. Детей заражают взрослые, а не наоборот.