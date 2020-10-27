Спрогнозирован спад заболеваемости коронавирусом в мире

В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в мире. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости заявила, что коронавирусная инфекция будет активна еще минимум полтора года.

По словам эксперта, в различных странах и регионах будут периодически возникать «горячие точки», вызванные COVID-19.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране может стабилизироваться в первой декаде декабря.

В России за последние сутки было выявлено 17 347 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Это рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19. Больше всего заразившихся — в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499).