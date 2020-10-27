Лечащимся дома от коронавируса россиянам предложили давать бесплатные лекарства. Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо с соответствующим предложением главе Минздрава Михаилу Мурашко. Копия письма оказалась в распоряжении RT.

Сухарев предложил обеспечивать во всех регионах России граждан, которые лечатся от COVID-19 дома, медицинскими препаратами за счет федерального бюджета.

Также в обращении депутат отметил, что пациентам с подозрением на коронавирус, которые не были госпитализированы, в настоящее время выписывается стандартный перечень препаратов для амбулаторного лечения. По его словам, минимальная цена одного курса подобного лечения во многих регионах превышает две тысячи рублей на человека.

«В целях улучшения эпидемиологической обстановки в стране, а также поддержки российских граждан в период пандемии прошу вас рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счет средств федерального бюджета», — сказано в обращении.

В настоящий момент власти Москвы и Санкт-Петербурга бесплатно предоставляют лекарства для амбулаторных пациентов.

Ранее вирусологи рассказали, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции можно распознать только с помощью теста на инфекцию.